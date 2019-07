Der Mann raubte gegen Mittag zunächst zwei Goldketten einer Frau an der Burgstraße, indem er die 66-Jährige an ihrer Haustür abfing und ihr die Ketten – trotz massiver Gegenwehr – einfach vom Hals riss, berichtet die Polizei. Danach flüchtete der Täter mit seinem Fahrrad über die Promenade.

Dort nutzte er die Gelegenheit und entwendete den Rucksack einer neben ihm fahrenden Frau aus dem Fahrradkorb. In dem Rucksack befanden sich auch das Handy der Frau und verschiedene Geldkarten.

Das Handy wurde durch die Geschädigte an der Windthorststraße geortet. Alarmierte Polizisten trafen den 31-jährigen Dieb auf dem WC einer Bäckerei an. Dort wollte er gerade die Goldketten und Geldkarten in der Toilettenschüssel entsorgen. Die Beamten nahmen den Mann ohne festen Wohnsitz fest.

Ermittlungen ergaben, dass der 31-Jährige auch für vier Einbrüche und zwei Ladendiebstähle verantwortlich gemacht wird. Diese soll er Ende Juni begangen haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft soll der Mann noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.