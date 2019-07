Babyboom lässt keinen Platz für Nachwuchssorgen

Seit 2005 ist Fréderic Zipperlin mit seinem Cirque Bouffon auf Tournee, die aktuelle Show „Lafolia“, ein poetischer Mix aus Artistik, Komik, Musik und Theater, soll noch bis zum 13. Juli auf dem Schlossplatz das münsterische Publikum begeistern.

Und es gibt hinter den Kulissen für Zipperlin eine Premiere der ganz besonderen Art: „Ein Drittel meiner Künstler haben ihren Nachwuchs dabei. Ein Novum, aber dieser Babyboom ist wunderbar für die große Künstlerfamilie.“

Mama und Akrobatin zugleich

Zur Crew gehören deshalb auch Babysitter, die sich vor und während der Show um die kleinen Kinder der Akteure kümmern. Zum Beispiel um den acht Monate alten Michel, Sohn der Artistin Anna Abrams . Während sie am Vertikalseil mit einer anspruchsvollen Performance im Scheinwerferlicht der Manege steht, beaufsichtigen Mitglieder des Ensembles, Freunde und Bekannte den Sohn.

„Da ist schon viel Organisation nötig, um Mama und Seil unter einen Hut zu bringen“, sagt die in Essen beheimatete Abrams. Zwei Stunden vor dem Auftritt beginnen die Proben. „Dann bin ich fokussiert, die Luftakrobatik erfordert Konzentration in jeder Sekunde. Anschließend ist es dann einfach schön und entspannend, wieder Mama sein zu dürfen“, sagt sie.

Kleiner Kinderzirkus

Ob Michel später mal selbst in einem Zirkuszelt aktiv sein wird, will die Mutter erst einmal abwarten. „Wichtig ist, dass sich ein Kind für etwas begeisterten und eine Leidenschaft entwickeln kann. Egal, ob Musik, Tanz oder Artistik“, meint sie.

Kollegin Ariadna Gilabert Corominas aus Frankreich hat die zweijährige Neha dabei, Landsmann und Jonglage-Clown Florent Lestage wird von der vierjährigen Mae begleitet und Chorleiterin Agnès Pelé freut sich über ihren sieben Monate alten Luma. „Weil wir ja auch auf der Bühne gemeinsam musizieren und tanzen, zählt ohnehin nur Teamwork. Jeder kann sich auf jeden verlassen. Auch deshalb klappt das so gut mit unserem kleinen Kinderzirkus. Und alle sind viel ausgeglichener und nicht so im Tourneestress“, so Zipperlin.

Zum Thema Der Cirque Bouffon gastiert mittwochs bis freitags um 20 Uhr. Samstags 15 und 20 Uhr und sonntags 14 und 17 Uhr. ...