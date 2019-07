Münster -

Mehrere Hundert Menschen – in der Mehrzahl Frauen – haben am Samstagmittag in der münsterischen Innenstadt gegen die Benachteiligung von Frauen in der katholischen Kirche demonstriert. Die Initiative „Maria 2.0“ und die Frauengemeinschaft im Bistum Münster zogen bei ihren Forderungen an einem Strang.