Grauer Himmel – bunte Schirme

Statt 25 000 Gästen wie in den Vorjahren kamen laut Schätzung der Organisatoren diesmal etwa 20 000 Zuschauer und Zuhörer zum dreitägigen Festival.

„Zurücktreten von der Bühnenkante“, so hieß es am Samstagabend. Wenig passend zur zehnten Ausgabe der AaSeerenaden öffnete der Himmel ausgerechnet zu den „Top Acts“ seine Schleusen. So ging die Europäische Erstaufführung der „Gran Misa“ des argentinischen Komponisten Martín Palmeri, vorgetragen von Oratorienchor Münster, dem Sinfonischen Chor Greven und dem Kourion Orchester, schon bei Schnürlregen über die Bühne.

Münsters Generalmusikdirektor Golo Berg , der für seinen Wagner-Abend unter dem emphatischen Motto „Zu dir, Frau Venus, kehr ich wieder in deiner Zauber holde Nacht“ eigentlich die ganz große Truppe seiner Musikerinnen und Musiker aufbieten wollte, musste mit Rücksicht auf die empfindlichen Instrumente doch ein paar Musiker vom Rande der Bühne abziehen, damit seine Akteure im Trockenen blieben.

Lob an das Publikum

Waren die Aaseeterrassen am Freitagabend beim Konzert des WDR Funkhausorchesters noch dicht gefüllt, so halbierte sich das Interesse wegen des mehrstündigen Dauerregens am Samstagabend dann doch deutlich.

Aber der Regen war warm, die Firma Brillux, neben den Aaseeterrassen Hauptsponsor, verteilte wieder poppig-bunte Regenschirme. Viele Gäste hatten sich zudem mit Capes und Plastikplanen gut eingedeckt, und es wurde ihnen, auch dank der wuchtigen Wagner-Klänge, nicht kalt.

Zumal Gerhard Mohr, einer der profiliertesten Schauspieler des Theaters Münster, die Gäste mit seiner markanten Stimme gekonnt und präzise in die Figuren, Konflikte und Wendungen der wagnerschen Opernwelt zwischen „Meistersingern“ und „Lohengrin“ einführte und sie auch für das „tapfere Ausharren“ im Regen lobte. Als am Ende der „Walkürenritt“ als Zugabe erscholl, war es nicht mehr weit bis zum krönenden Höhenfeuerwerk, das dann synchron mit Klassik-Pop à la David Garrett unterlegt wurde.

Zwei AaSeerenaden-Konzerte lockten die Zuschauer am Samstag zum Aasee.

Mit einem Feuerwerk endete das Programm am späten Samstagabend.

Die Veranstaltung hatte am Samstag Pech mit dem Wetter.

Bei anhaltendem Regen harrte das Publikum am Aasee aus.

Auf der Bühne spielte das Sinfonieorchester Münster Ausschnitte aus Bühnenwerken von Richard Wagner.

Unter anderem ließ das Orchester den „Walkürenritt" über den Aasee donnern.

Als Solistin war Iordanka Derilova zu sehen und hören.

Münsters Generalmusikdirektor Golo Berg dirigierte.

Tenor Jürgen Müller beeindruckte das Publikum.

Weniger beeindruckt zeigten sich die Zuhörer vom Regen. Frei nach dem Motto: „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung"

Stark nachgefragt: Sponsor Brillux hielt für das Publikum 2000 Regenschirme bereit.

Auch von der anderen Aasee-Seite lauschten viele dem Konzert des Sinfonierorchesters.

Gegen 22.30 Uhr beendete ein großes Feuerwerk das Programm am Samstag.

Den Schlusspunkt der mittlerweile setzen am Sonntag die vielen Ensembles der Westfälischen Schule für Musik. Die gesammelten Spenden des Open-Air-Festivals gingen erneut an die Schober-Stiftung für christliche Hospizarbeit in Münster.