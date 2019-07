Das neue Königspaar der St.-Dionysius-Bruderschaft der Männer heißt Klaus und Jennifer Höffker (r.). Mit dem 120. Schuss war das Ende des Vogels besiegelt. Bierkönig wurde mit dem 108. Schuss Timo Knoblich. Es waren 66 Schützen angetreten.

In einem spannenden Zweikampf mit Burkhard Zur­horst wurde Höffker Sieger. Damit wurde das Vorjahrespaar Christian und Jessica Eggenkämper (M.) abgelöst. Zur Kranzniederlegung am Ehrenmal und Proklamation vor dem Rathaus trat auch das Silberpaar Werner und Elisabeth Schürhoff an. Nach dem schönen Wetter beim Schießen mussten die Schützen am Samstag durch strömenden Regen zum Königsball marschieren.