In der Hiltruper Gerüchteküche war es bereits ein heiß gehandeltes Thema. Jetzt ist es offiziell: Das Kaufhaus Burgholz verabschiedet sich aus Hiltrup. Im März 2020 ist nach 42 Jahren Schluss, kündigt Heinz-Wilhelm Harling an. 1978 hatte er an der Marktallee 64 für die damalige Kaufring-Kette ein nagelneues Kaufhaus gebaut.