Vereinte Uni-Kompetenz für das Klima

Rheine: Die Gruppe in Rheine befindet sich ebenfalls in der Gründungsphase. Es gibt drei Organisatoren, in einer Info-Gruppe befinden sich allerdings schon 100 Mitglieder. Die Gruppe hat gerade ihre erste Demonstration in Rheine organisiert und plant Teilnahmen an Demonstrationen in Münster sowie Gespräch mit der kommunalen Politik. Kontakt per WhatsApp oder Instagram .