Das Quartiersmanagement für den Stadtraum Bremer Platz ist jetzt auch vor Ort in einem Büro mit der Adresse „Bremer Platz 44a“ erreichbar. Christina Möller und Stefan Scholz bieten als Quartiersmanager direkt vor Ort einen Einblick in ihre Arbeit rund um den Bremer Platz.

Besucher erhalten dort Informationen zur Neugestaltung des Bremer Platzes und zu aktuellen Entwicklungen im Quartier. „Anregungen und Ideen sind immer willkommen“, regt Scholz an. Das Quartiersmanagement bietet Informationen sowohl zu den aktuellen Planungs- und Baumaßnahmen, als auch zu Hilfs- und Unterstützungsangeboten im Stadtraum Bremer Platz und trifft sich regelmäßig mit unterschiedlichen Beteiligten, um aktuelle Interessenlagen im Stadtraum aufzugreifen.

Aktuell fließen die in den Interessengruppen erarbeiteten Vorschläge zur Neuplanung der Grünfläche des Bremer Platzes in das Planungsverfahren für die Neugestaltung des öffentlichen Stadtraumes ein. Das Quartiersmanagement ist auch telefonisch zu erreichen unter ✆ 02 51/ 4 92-55 77 oder per E-Mail unter quartiersmanagement@stadt-muenster.de .