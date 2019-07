„Keine Gemeinschaft mit Zurkuhlen möglich“

Pfarrer Ulrich Zurkuhlen wurde am Mittwochmorgen von Generalvikar Dr. Klaus Winterkamp über die Entscheidung von Bischof Felix Genn informiert, dass ihm jede seelsorgerische Tätigkeit in Zukunft untersagt sei. Gegenüber der Redaktion, die ihn kurz danach um eine Stellungnahme bat, musste Zurkuhlen bereits auf das Verbot verweisen, sich zur Sache zu äußern.

In den vergangenen Tagen hat er aus seiner Sicht der Dinge allerdings keinen Hehl gemacht: Die Unterbrechung seiner Predigt am 30. Juni in der Heilig-Geist-Kirche empfindet er offenbar als Respektlosigkeit. Die Kritik an seinen Thesen zum Thema Vergebung für Missbrauch-Täter – ein übelwollendes Missverständnis. Die Resonanz der Pfarrei und der Öffentlichkeit – ein Zeichen der Zeit. Es sei richtig und geboten, dass ein Priester über Vergebung spreche. Egal, worum es geht.

Das wollte die Pfarrei St. Joseph Münster-Süd, zu der die Heilig-Geist-Kirche gehört, nicht hinnehmen. Auf einer Sitzung am Dienstagabend – einen Tag nach der öffentlichen Gemeindeversammlung – verfasste das Gremium eine Stellungnahme. „Unserer Meinung nach kann Herr Zurkuhlen weder in unserer Pfarrei noch an anderer Stelle weiter priesterliche Dienste ausüben. Für uns kann es keine Gottesdienstgemeinschaft mit Pfarrer Zurkuhlen mehr geben“, heißt es darin. Zu diesem Zeitpunkt hatte Bischof Dr. Felix Genn nach eigenen Angaben schon den Entschluss gefasst, den Priester aus dem Dienst zu entlassen.

Bischof Genn nimmt Stellung zum Predigt-Eklat um Ulrich Zurkuhlen

Genn sagte: "Pfarrer Ulrich Zurkuhlen ist es verboten, sich weiterhin in der Sache zu äußern, sei es schriftlich oder mündlich. Ich möchte dadurch verhindern, dass er weiterhin die Betroffenen mit seinen unsäglichen Thesen belästigt. Ich habe ihm mit dem heutigen Tage jeglichen Dienst als Seelsorger untersagt, die öffentliche Zelebration und Predigt. Außerdem wurde ihm die Beichtvollmacht entzogen."

Tragischer Fall

Erst Anfang des Jahres hatte die Pfarrei ein Schutzkonzept zum Umgang mit sexuellem Missbrauch beschlossenen. An regelmäßigen Fortbildungen zum Thema hatte auch Pfarrer Zurkuhlen teilgenommen – zuletzt gemeinsam mit dem gesamten Seelsorgeteam an einem Tagesseminar vor einigen Wochen, wie Pfarrer Dr. Stefan Rau am Rande der Pressekonferenz im bischöflichen Haus erwähnte. „Seine Aussagen stehen nicht nur im absoluten Widerspruch zu den Leitlinien des Institutionellen Schutzkonzepts der Pfarrei. Vor allem aber hat er mit seinen Worten die Opfer wiederholt schwer verletzt und ihre Rechte missachtet“, heißt es nun in der Stellungnahme des Pfarreirats.

Pfarrer Rau berichtete von einem hohen Erwartungsdruck in der Pfarrei – besonders nach der Gemeindeversammlung am vergangenen Montag sei mehrfach die Erwartung geäußert worden, das Bistum müsse sich von Pfarrer Zurkuhlen trennen. „Viele haben uns gefragt: Passiert denn jetzt etwas? Jetzt kann ich sagen: Ja, es passiert etwas.“

Erklärung von Bischof Felix Genn zum Predigt-Eklat um Ulrich Zurkuhlen

Der Fall sei „tragisch für diesen Menschen“, unterstrich Rau; es habe mehrere vergebliche Gespräche gegeben habe. Nie zuvor habe sich Zurkuhlen in einer Predigt ähnlich geäußert, er war als Prediger respektiert. In Kürze hätte in der Gemeinde sein 80. Geburtstag gefeiert werden sollen. Das wurde abgesagt.