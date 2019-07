Gleich drei Höhe punkte hält das „Q.Uni-Camp“ der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) im Juli für Kinder und Jugendliche bereit: Am Samstag (13. Juli) eröffnet Rektor Prof. Dr. Johannes Wessels ab 12 Uhr die Aktion „MINT-Vorlesepaten“. Am 19. Juli (Freitag) heißt es ab 20 Uhr „Q.Uni Leuchtet“ und am 20. Juli (Samstag) ist das Bibelmuseum der Uni von 12 bis 15 Uhr zu Gast.

► Bei der Eröffnung des MINT-Vorlese patenprojekts liest Johannes Wes sels in der Le seecke aus dem Kinder buch „Armstrong – Die aben teuerliche Reise einer Maus zum Mond“ von Torben Kuhlmann anlässlich der Mondlandung vor 50 Jahren vor. Die Veranstal tung dauert rund eine Stunde. Mit dem Vorlesen und Lesen von Geschichten aus dem MINT-Bereich – also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – sollen Kinder und Jugendliche für naturwissenschaftliche Themen begeistert und ihr Interesse daran geweckt werden. Wer morgen keine Zeit hat, kann bis 4. August immer am Wochenende das Vorlesepatenprojekt besuchen.

► Bei der Abendveranstaltung „Q.Uni Leuchtet“ am 19. Juli steht das Thema Licht im Mittelpunkt: Die Besucher erwarten eine beeindruckende Lichtinstallation sowie Licht-Experimente und Informationen rund um die Astrophysik.

► Mit einer originalgetreu en Druckerpresse aus dem Bibelmuseum wie zu Zeiten Johannes Gutenbergs haben Kinder am 20. Juli die Mög lichkeit, eine Bibelseite selbst zu drucken und im Anschluss zu gestalten. Die Mitarbeiter des Museums geben darüber hinaus Einblicke in das Setzen der einzelnen Buch staben.