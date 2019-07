Ferienspaß in der „Dino World“

Für die Ferienzeit lockt in der Ausstellung „Dino World – Eine Reise in die Welt der Giganten“, die noch bis zum 8. September in der Halle Münsterland am Albersloher Weg 32 zu sehen ist, neben einer Reise in längst vergangene Zeiten ein buntes Angebot an Kinderaktionen.

► So dürfen junge Dino-Fans vom 17. Juli bis zum 21. August jeweils mittwochs zwischen 12 und 15 Uhr beim Kinderschminken unter vielen Dinosaurier-Motiven auswählen. Eine Schminkkünstlerin freut sich bereits auf viele bunte Gesichter im Dino-Style auf der „Schminkinsel“.

Nachts im Museum

► Beim Mal- und Bastelworkshop am 15. und 22. Juli sowie 5. August dürfen Nachwuchspaläontologen je weils montags von 11 bis 14 Uhr selbst Hand anlegen. Die jungen Besucher können mit einer Schablonen-Vorlage unter Anleitung ihren Lieblings-Dino gestalten und im Anschluss mit nach Hause nehmen.

Dinosaurier-Ausstellung in der Halle Münsterland 1/20 60 Dinosaurier werden bis zum 8. September in der Halle Münsterland gezeigt. Die Ausstellung „Dino World – eine Reise in die Welt der Giganten“ wird am Samstag (29. Juni) eröffnet. Foto: Oliver Werner

60 Dinosaurier werden bis zum 8. September in der Halle Münsterland gezeigt. Die Ausstellung „Dino World – eine Reise in die Welt der Giganten“ wird am Samstag (29. Juni) eröffnet. Foto: Oliver Werner

60 Dinosaurier werden bis zum 8. September in der Halle Münsterland gezeigt. Die Ausstellung „Dino World – eine Reise in die Welt der Giganten“ wird am Samstag (29. Juni) eröffnet. Foto: Oliver Werner

60 Dinosaurier werden bis zum 8. September in der Halle Münsterland gezeigt. Die Ausstellung „Dino World – eine Reise in die Welt der Giganten“ wird am Samstag (29. Juni) eröffnet. Foto: Oliver Werner

60 Dinosaurier werden bis zum 8. September in der Halle Münsterland gezeigt. Die Ausstellung „Dino World – eine Reise in die Welt der Giganten“ wird am Samstag (29. Juni) eröffnet. Foto: Oliver Werner

60 Dinosaurier werden bis zum 8. September in der Halle Münsterland gezeigt. Die Ausstellung „Dino World – eine Reise in die Welt der Giganten“ wird am Samstag (29. Juni) eröffnet. Foto: Oliver Werner

60 Dinosaurier werden bis zum 8. September in der Halle Münsterland gezeigt. Die Ausstellung „Dino World – eine Reise in die Welt der Giganten“ wird am Samstag (29. Juni) eröffnet. Foto: Oliver Werner

60 Dinosaurier werden bis zum 8. September in der Halle Münsterland gezeigt. Die Ausstellung „Dino World – eine Reise in die Welt der Giganten“ wird am Samstag (29. Juni) eröffnet. Foto: Oliver Werner

60 Dinosaurier werden bis zum 8. September in der Halle Münsterland gezeigt. Die Ausstellung „Dino World – eine Reise in die Welt der Giganten“ wird am Samstag (29. Juni) eröffnet. Foto: Oliver Werner

60 Dinosaurier werden bis zum 8. September in der Halle Münsterland gezeigt. Die Ausstellung „Dino World – eine Reise in die Welt der Giganten“ wird am Samstag (29. Juni) eröffnet. Foto: Oliver Werner

60 Dinosaurier werden bis zum 8. September in der Halle Münsterland gezeigt. Die Ausstellung „Dino World – eine Reise in die Welt der Giganten“ wird am Samstag (29. Juni) eröffnet. Foto: Oliver Werner

60 Dinosaurier werden bis zum 8. September in der Halle Münsterland gezeigt. Die Ausstellung „Dino World – eine Reise in die Welt der Giganten“ wird am Samstag (29. Juni) eröffnet. Foto: Oliver Werner

60 Dinosaurier werden bis zum 8. September in der Halle Münsterland gezeigt. Die Ausstellung „Dino World – eine Reise in die Welt der Giganten“ wird am Samstag (29. Juni) eröffnet. Foto: Oliver Werner

60 Dinosaurier werden bis zum 8. September in der Halle Münsterland gezeigt. Die Ausstellung „Dino World – eine Reise in die Welt der Giganten“ wird am Samstag (29. Juni) eröffnet. Foto: Oliver Werner

60 Dinosaurier werden bis zum 8. September in der Halle Münsterland gezeigt. Die Ausstellung „Dino World – eine Reise in die Welt der Giganten“ wird am Samstag (29. Juni) eröffnet. Foto: Oliver Werner

60 Dinosaurier werden bis zum 8. September in der Halle Münsterland gezeigt. Die Ausstellung „Dino World – eine Reise in die Welt der Giganten“ wird am Samstag (29. Juni) eröffnet. Foto: Oliver Werner

60 Dinosaurier werden bis zum 8. September in der Halle Münsterland gezeigt. Die Ausstellung „Dino World – eine Reise in die Welt der Giganten“ wird am Samstag (29. Juni) eröffnet. Foto: Oliver Werner

60 Dinosaurier werden bis zum 8. September in der Halle Münsterland gezeigt. Die Ausstellung „Dino World – eine Reise in die Welt der Giganten“ wird am Samstag (29. Juni) eröffnet. Foto: Oliver Werner

60 Dinosaurier werden bis zum 8. September in der Halle Münsterland gezeigt. Die Ausstellung „Dino World – eine Reise in die Welt der Giganten“ wird am Samstag (29. Juni) eröffnet. Foto: Oliver Werner

60 Dinosaurier werden bis zum 8. September in der Halle Münsterland gezeigt. Die Ausstellung „Dino World – eine Reise in die Welt der Giganten“ wird am Samstag (29. Juni) eröffnet. Foto: Oliver Werner

► Wer es richtig spannend mag, auf den wartet am 24. und 31. August und 7. September (samstags) ab 17.30 Uhr für zweieinhalb Stunden ein aufregender Abend unter den Dinosauriern. Bei der Aktion „Nachts im Museum“ zeigen die urzeitlichen Riesen auf 2500 Quadratmetern Ausstellungsfläche im Schein der Taschenlampe ihre ganze Faszination.