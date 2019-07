Ende Mai wurde Egils Levits, vormals Richter am Europäischen Gerichtshof, vom lettischen Parlament zum Staatspräsidenten des baltischen Staates gewählt. Der Mann, der keiner politischen Partei angehört, hat am 8. Juli sein Amt angetreten. Was viele nicht wissen: Levits hat eine Verbindung zu Münster, er war Schüler und später auch Lehrer am Lettischen Gymnasium Münster.