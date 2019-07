Tausende Besucher beim Nachtflohmarkt an der Promenade

Trödelmarkt in Münster

Trotz widriger Wetterbedingungen kamen Tausende Besucher schon am frühen Freitagabend auf den Nachtflohmarkt an der Promenade. Allerdings waren auch deutliche Lücken in den Händlerreihen zu erkennen.