25 Gymnasiasten nahmen jetzt an einer Ausbildung zum Sporthelfer teil. „Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen acht und neun wurden speziell ausgebildet, um Spiel-, Bewegungs- und Sportangebote außerhalb des Unterrichts anzubieten und den Schulalltag bewegungsfreudiger zu gestalten“, schreiben die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung.

Thomas Lammers, zuständig beim Stadtsportbund für die Sportjugend, führte die Schüler spielerisch in das Qualifizierungssystem des Landessportbundes ein. Er vermittelte an einem Vormittag einen Einblick in die Aufgabenbereiche der Sporthelfer, auch über den Schulsportbereich hinaus. Neben der Fachkompetenz, die die Schüler durch die Entwicklung von kleinen Sportspielen sowie deren Überarbeitung erlernten, legten die ausbildenden Lehrer Hanno Aits, Michael Finkennest und Florian Reckels Wert auf die Methoden- und Vermittlungskompetenz.

Die Anwendung des Gelernten fand an einem anderen Morgen statt: Zwei Grundschulklassen der Mosaikschule waren zu Besuch und die künftigen Sporthelfer durften ihre erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten vor der Gruppe präsentieren.

„Abgerundet wurde die Ausbildung im Rahmen der Präsentation in der Sporthalle“, heißt es in der Pressemitteilung des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums weiter. Dort organisierten die Sporthelfer eine Art „Sporthelfer-Kirmes“, bei der Stationen entwickelt und vorgestellt wurden, die es zu durchlaufen galt.