Polizei überprüft 20 Fußballfans   Foto:

Münster -

Die Personalien von rund 20 englischen Fußballfans wurden am Sonntagabend von der Polizei im Hauptbahnhof Münster überprüft. Die Fans kamen nach Angaben eines Sprechers der Bundespolizei von einem Turnier in Meppen und fielen im Zug aufgrund ihrer Lautstärke auf. Die Landespolizei bat die Bundespolizei in Münster um Amtshilfe. Die Fans reisten später zum Flughafen nach Dortmund weiter, um von dort am heutigen Montag in die Heimat zu fliegen. Die Überprüfung der Personalien steht nach Angaben der Bundespolizei möglicherweise im Zusammenhang mit einem Raub und einer Auseinandersetzung in Emsdetten. Die Ermittlungen dort dauern noch an.