Attraktionen, Öffnungszeiten, Rabatte - alles zum Sommersend 2019

Der Sommersend findet vom 18. - 22. Juli (Donnerstag - Montag) statt. Zahlreiche Besucher können sich in diesem Zeitraum mal wieder den Magen an den Fressbuden vollschlagen, die ein oder anderen Fahrgeschäfte austesten und ihr Glück beim Dosenwerfen versuchen. Spaß und Nervenkitzel für Groß und Klein ist auf der größten Kirmes im Münsterland garantiert.

Öffnungszeiten und Aktionen

Datum Öffnungszeiten Highlight Donnerstag, 18. Juli 12 - 23 Uhr, Familientag + Fahrgeschäfte ab 14 Uhr Familientag Freitag, 19. Juli 12 - 24 Uhr, Fahrgeschäfte ab 14 Uhr Samstag, 20. Juli 12 - 24 Uhr, Fahrgeschäfte ab 14 Uhr Sonntag, 21. Juli 11 - 24 Uhr Frühschoppen, Feuerwerk (22.30 Uhr) Montag, 22. Juli 12 - 23 Uhr, Fahrgeschäfte ab 14 Uhr Twin-Day mit Stadtwerke-Card

Besondere Aktionen und Vergünstigungen

Donnerstag, 18. Juli:

Familientag mit 30 Prozent Rabatt bei den Fahrgeschäften und mindestens 25 Prozent auf einen Hauptartikel bei den Verkaufsgeschäften.

Sonntag, 21. Juli:

Der Send lädt ab 11 Uhr zum Frühschoppen ein. Außerdem findet dieses Jahr das traditionelle Feuerwerk nicht wie sonst am Freitag statt, sondern das erste Mal am Sonntag. Ab 22.30 Uhr leuchtet der Himmel über dem Schlossplatz auf und wird in bunte Farben getaucht.

Montag, 22. Juli:

Beim „Twin-Day“ dürfen sich alle Stadtwerke Plus-Card Besitzer freuen, denn sie erhalten beim Kauf eines Tickets ein zweites dazu.

Die Fahrgeschäfte

Dieses Jahr beteiligen sich etwa 140 Beschicker - vom Fahrgeschäft bis zum Zuckerwattestand ist alles dabei. Neben den Klassikern wie dem „Columbia-Rad“„Break Dance“ und dem „Autoscooter“, sind dieses Jahr einige aufregende Neuheiten dabei.

Kirmes-Highlights: Fahrgeschäfte: Attraktionen des Sommersends 2019 1/7 Der "Break Dance" gehört zu den Stammgästen auf dem Send in Münster. Doch auch in diesem Sommer sind einige Fahrgeschäfte dabei, die es nicht jedes Mal zu sehen gibt. Foto: Pjer Biederstädt

Erstmalig auf dem Send ist beispielsweise der kreisende " Hurricane ". Die Fahrt beginnt ganz harmlos und wird dann immer stürmischer. Die Gondeln bewegen sich schneller und schneller zufällig in alle Richtungen.

Beim "Mach 1" schießt das Adrenalin durch den Körper. Der Propeller bietet auf beiden Seiten jeweils Platz für vier Personen. Die Gondeln drehen sich um die eigene Achse, Geschwindigkeit und Höhe von 42 Metern erzeugen einen riesigen Fahrspaß.

Auch der Wellenflug "Speed Wave" ist erstmalig dabei und ist ein großer Spaß für Groß und Klein. Das Kettenkarussell ist ein richtiger Hingucker auf dem Festplatz.

Im Scheibenwischer "Air Race" wird man in ein paar Runden in einer maximalen Flughöhe von 8 Metern ordentlich durchgeschüttelt.

Außerdem ist auch das Fahrgeschäft "Big Spin" vertreten. Mit seiner extrem dynamischen Fahrweise und freiem Fall aus 12 Metern Höhe, ist der Spaß garantiert.

Für den nötigen Grusel-Faktor sorgt das Geisterhaus "Ghost - Der Geisterdschungel" dieses Jahr auf dem Send.

Die Anreise – Parkplätze

Wer nicht direkt aus Münster - also vermutlich ohnehin mit dem Fahrrad - kommt, der fährt am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Mit dem Bus zum Send:

- Linie 5, Haltestelle „Überwasserstraße” bzw. „Neutor”

- Linien 11, 12, 13 und 22, Haltestelle „Landgericht”

- Linien 1 und 9, Haltestelle „Schlossplatz” bzw. „Neutor”

Die Autofahrer tippen am besten den Schlossplatz als Zielort in ihren Navi ein. In dessen Nähe gibt es mehrere Parkmöglichkeiten, die mit einem kurzen Fußweg verbunden sind.

Parkplatz Adresse Kosten/Stunde Entfernung Parkplatz: Hallenbad Badestraße 8 50 Cent 270 Meter Parkplatz: Lindenhof Himmelreichallee 40 1,20 Euro 330 Meter Parkhaus: Georgskommende Georgskommende 2 Euro 410 Meter Parkhaus: Aegidiimarkt Aegidiimarkt 1-7 1,50 Euro 700 Meter Parkplatz: Domplatz Domplatz 2 Euro 720 Meter Parkplatz: Aaseeterrassen Annette-Allee 3 1,50 Euro 740 Meter Parkplatz: Annette-Allee Annette-Allee kostenlos 1000 Meter Park & Ride: Coesfelder Kreuz Domagkstraße 32 3 Euro (Tagessatz) 1000 Meter Parkhaus: Theater Tibusstraße 18 1,50 Euro 1000 Meter

Feuerwerk

Das alljährliche Highlight des Sends ist das große Feuerwerk am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr.