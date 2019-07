Klein, aber oho!

Wenn man den Wald vor lauter Palmen nicht sieht, dann ist man beim „ Nah am Wasser ”-Festival. Das singt und sagt Marie Curry , Rapperin der Hamburger Hip-Hop-Gruppe Neonschwarz, die am Samstag einen fulminanten Auftritt hinlegen.

Der Tag am Coconut Beach beginnt zwar trüb und grau, aber die insgesamt 1600 Festivalbesucher lassen sich davon nicht beeindrucken. Sie feiern eine Party mit unterschiedlichster Musik. Und genau wie die Bandbreite an Bands, stellen sich auch die Besucher dar: junge Mädchen warten mit Pappschildern auf die Leoniden, männliche Enddreißiger fläzen sich in Donots- und Kettcar-Shirts in den Holzkojen am Heaven, Familien mit Kindern tummeln sich am Beach und Kanupolospieler hören vom Kanal aus zu. Das ganze Festival verströmt etwas Familiäres, weil auch die Musiker sich ohne Berührungsängste unter die Besucher mischen.

Dritte Auflage in Aussicht gestellt

Die Optimierungen der Organisatoren des diesjährigen Festivals fruchten: Das Essensangebot wurde erweitert, und das Schlangestehen für Getränke entfällt größtenteils. „Das Zapfen macht es an den Theken schneller”, sagt Mitorganisator Alex Solke von Kingstar Music zufrieden. Im vergangenen Jahr wurde noch Flaschenbier ausgegeben.

Festival "Nah am Wasser" 2019 1/65 1600 Musikbegeisterte feierten am Samstag (13. Juli 2019) die zweite Auflage des Festivals "Nah am Wasser". Foto: Pjer Biederstädt

Die Leoniden aus Kiel sorgten für einen fulminanten Auftritt. Foto: Pjer Biederstädt

Headliner des Festivals war die Hamburger-Band Kettcar um Sänger Marcus Wiebusch (2.v.r.) Foto: Pjer Biederstädt

Keine Berühungsängste: Leoniden-Sänger Jakob Amr beim Bad in der Menge. Foto: Pjer Biederstädt

Mittags Regenjacke, abends Sonnencreme: Die zweite Auflage des Festivals "Nah am Wasser" begann unter grauem Himmel... Foto: Pjer Biederstädt

... Doch nach und nach kam die Sonne heraus Foto: Pjer Biederstädt

Die Indie-Rock-Band Leoniden aus Kiel und die Hamburger Gute-Laune-Hip-Hopper von Neonschwarz haben am Samstag die größte Euphorie im Publikum entfacht. Foto: Pjer Biederstädt

Marie Curry, Rapperin bei der Hamburger Formation Neonscharz. Foto: Pjer Biederstädt

Mitsingen, klatschen, Stagediving - die Stimmung beim "Nah am Wasser "-Festivals war auch bei der zweiten Auflage richtig gut. Foto: Pjer Biederstädt

Die gute Mischung im Line-up aus Rock, Hip Hop, Indie und Singer-Songwriter-Klängen... Foto: Pjer Biederstädt

... lockte erneut ein durchmischtes Publikum an den Coconut Beach. Foto: Pjer Biederstädt

Grillmaster Flash starteten den Musikreigen um 12 Uhr. Foto: Pjer Biederstädt

Sänger Christian Wesemann erkor die niedersächsische Stadt Sottrum zur Hauptstadt des Heavy Metals. Foto: Pjer Biederstädt

Conor Murphy, Sänger der Band Foxing aus Missouri. Foto: Pjer Biederstädt

Die US-Band Foxing ist die erste Band aus dem Nicht-deutschsprachigen Raum, die beim Festival auftritt. Foto: Pjer Biederstädt

Die Band Vizediktator aus Berlin... Foto: Pjer Biederstädt

... macht nach eigener Auskunft "Straßenpop". Trotz Sommergrippe gab das Quartett am Samstag alles. Foto: Pjer Biederstädt

Singer-Songwriter Matze Rossi aus Schweinfurt... Foto: Pjer Biederstädt

... vertrat die erkrankte Sängerin Mine. Foto: Pjer Biederstädt

Neonschwarz sorgten am Samstagnachmittag für Stimmung. Foto: Pjer Biederstädt

Marie Curry, Sängerin der Hip-Hop-Formation Neonschwarz aus Hamburg. Foto: Pjer Biederstädt

Austropop mit Akkordeon... Foto: Pjer Biederstädt

... Die Band Granada aus Graz überzeugte auf ganzer Linie. Hier im Bild: Sänger Thomas Petritsch. Foto: Pjer Biederstädt

Die Indie-Rock-Band Leoniden aus Kiel und die Hamburger Gute-Laune-Hip-Hopper von Neonschwarz haben am Samstag die größte Euphorie im Publikum entfacht. Foto: Pjer Biederstädt

Headliner war am Abend die Band Kettcar aus Hamburg. Foto: Pjer Biederstädt

Sänger Marcus Wiebusch schlug auch politische Töne an. Foto: Pjer Biederstädt

Sein Kooperationspartner Pitti Duyster, Geschäftsführer der Dockland GmbH, zeigt sich hochzufrieden: „Meine Bilanz fällt absolut positiv aus, auch wenn es aufgrund des Wetters nicht ganz ausverkauft war. Die Atmosphäre, die Stimmung und die Bands waren super. Ich gehe deshalb davon aus, dass wir bald die dritte Auflage des Festivals bekanntgeben können.”

Festival-Besucher Christian Moormann war bereits im vergangenen Jahr beim Debüt des Events und ist auch von der zweiten Auflage begeistert, findet allerdings einen kleinen Wermutstropfen: „Eine gelungene Wiederholung, aber schade, dass Faber nicht wieder dabei ist. Das Festival ist auf jeden Fall super lässig.” Konifez-Gründer Florian Wintterlin ist ebenfalls zum zweiten Mal mit dabei: „Ich glaube, dass das schlechte Wetter den einen oder anderen abgehalten hat, zu kommen. Aber alle, die hier sind, haben richtig Spaß.”

Animateure und Ananas-Matratzen

Zurück zu den Bands. Neonschwarz sind genau wie die Kieler Band Leoniden geborene Publikums-Animateure. Es gibt große aufblasbare Ananas-Matratzen, die zum Crowdsurfing anregen, das Publikum springt, klatscht und ist mit Begeisterung dabei. Während die Leoniden einen „Bühnen-Abriss“ par excellence liefern, reichen Neonschwarz den Staffelstab mit „einer letzten gemeinsamen Eskalation” an die österreichische Band Granada weiter. Sänger Thomas Petritsch stellt bereits nach dem ersten Song fest, „dass sich die lange Anreise gelohnt” habe.

Politische Töne gibt es auch. Kettcar-Sänger Marcus Wiebusch ruft vor dem Song „Sommer ‘89“: „Humanismus ist nicht verhandelbar“. Das Set seiner Band lässt mit Songs wie „Palo Alto“, „Im Taxi weinen” und auch „Landungsbrücken raus” keine Wünsche bei den Fans offen. Das Festival im übrigen auch nicht: Klein, aber oho!