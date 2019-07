Wieder zu Hause in der Trafostation

Nach einer halbjährigen Umbaupause finden die öffentlichen Treffen des Vereins „Dein Brunnen für Münster“ jetzt wieder in der Trafostation statt. „Dies verkünden wir mit Freude, denn es ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Hier hatte alles seinen Ursprung und hier haben wir so viel erlebt“, so Sandra Silbernagel und Soetkin Stiegemeier-Oehlen vom Verein.

Auch die Begründer der Trafostation, stellvertretend Michael Kortenbrede zusammen mit Gastro-Chef Adnan Snitha, freuen sich über die Kooperation, „denn diese Art der Vernetzung passt genau ins Konzept. Wir wollten die Trafostation ja nicht neu erfinden. Die Skulptur-Projekte und das Brunnen-Projekt haben dazu beigetragen, dass dies ein Ort für Münster ist. Diese Idee führen wir weiter.“

Skulptur „Brunnen-Skizze“ von Nicole Eisenman 1/15 Das Bild zeigt den Aufbau der Skulptur „Sketch for a Fountain“ von Nicole Eisenman. Foto: Gerhard H. Kock

Standort des Brunnen während der Skulptur Projekte war an der Kreuzschanze an der Promenade. Foto: Gerhard H. Kock

Liegen an der Kreuzschanze unter den Augen von Annette von Droste-Hülshoff (Büste von Anton Rüller)... Foto: Gerhard H. Kock

Das Bild zeigt die Skulptur vor dem großen Ansturm... Foto: Gerhard H. Kock

Idyllische Lage an der Kreuzschanze an der Promenade. Foto: Gerhard H. Kock

Der "Skizze für einen Brunnen" war bei den Besuchern sehr beliebt. Foto: Matthias Ahlke

Während der Skulptur Projekte wurden die Gipsfiguren Opfer von Vandalismus. Foto: Matthias Ahlke

Verweilen & Chillen an der Kreuzschanze. Foto: Matthias Ahlke

Der Brunnen lud auch zum Abkühlen ein. Foto: Matthias Ahlke

Während der Skulptur Projekte wurden die Gipsfiguren Opfer von Vandalismus. Foto: kal

Während der Skulptur Projekte wurden die Gipsfiguren Opfer von Vandalismus und mussten phasenweise abgedeckt werden. Foto: Matthias Ahlke

In der Nacht wurden Figuren mit blauer Farbe beschmiert und mussten von LWL-Mitarbeitern gereinigt werden. Foto: iMatthias Ahlke

Das Bild zeigt den Platz der Skulptur nach dem Abbau im Oktober 2017. Foto: Matthias Ahlke

Treffen jeden dritten Donnerstag im Monat

Die öffentlichen Treffen von „Dein Brunnen für Münster“ finden fortlaufend jeden dritten Donnerstag im Monat um 19 Uhr statt. Ab 18. Juli wieder in der Trafostation, Schlaunstraße 15.

Münsters Bürger sind eingeladen, sich über den Stand des Projektes zu informieren, über das Projekt zu diskutieren und Ideen einzubringen. Für das leibliche Wohl sorgt das Catering der Trafostation.