Etliche Kisten voll mit Dingen, die das Leben in einem Zeltlager leichter und schöner machen, schleppten die Leiter der Katholischen Jungen Gemeinde ( KJG ) Havixbeck am Dienstagnachmittag in einen Lastwagen. Ein Vortrupp machte sich auf den Weg, um in den nächsten Tagen den Lagerplatz im Emsland einzurichten.

Am kommenden Samstag (20. Juli) startet dann das zwölftägige Ferienlager der KJG Havixbeck. Die Teilnehmer treffen um 9.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Baumberg-Sporthalle. Nach dem Reisesegen und der Vorstellung des Lagertanzes erfolgt um 10 Uhr die Abfahrt.

75 Kinder und 20 Leiter freuen sich bereits auf die gemeinsame Zeit im Emsland. Die Lagerleitung übernehmen Adrian Kapuschzik, Niklas Wöstmann, Malin Frede und Aaron Knüppel.