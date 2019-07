Die 28-Jährige fuhr gegen 13.30 Uhr mit ihrem Fahrrad in Richtung des P+R-Parkplatzes Nieberdingstraße, berichtete die Polizei am Freitag. Ersten Erkenntnissen zufolge scherte die Radlerin auf Höhe des Parkplatzes unvermittelt nach links aus.

Ein hinter ihr fahrender 21-jähriger Kleintransporter-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen. Sein Fahrzeug kollidierte mit der Frau. Die 28-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und schlug mit ihrem Kopf auf der Windschutzscheibe des Wagens auf.

Rettungskräfte brachten die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus. An dem Auto und dem Fahrrad entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von 3100 Euro.