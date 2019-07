„Ein Arzt- oder Krankenhausbesuch bringt oftmals Unsicherheiten und auch Ängste mit sich“, weiß Koordinatorin Johanna Buschkühl. „Erst recht, wenn man in solch einer Situation alleine ist und niemanden hat, der einem zur Seite steht“, so die Sozialarbeiterin weiter. Familienangehörige wohnen manchmal sehr weit weg und gerade für allein lebende, ältere Menschen sei es dann schwierig, Unterstützung zu finden. Wer beispielsweise auf den Rollator oder Rollstuhl angewiesen ist oder aber nicht mehr gut hören kann, freue sich in dieser Situation über Hilfe und Unterstützung.

„Generell ist das Angebot jedoch nicht abhängig vom Alter. Das DRK richtet sich an alle, die eine Unterstützung rund um Arztbesuche benötigen“, erklärt Buschkühl.

Patientenbegleiter einsatzbereit

Ehrenamtliche Patientenbegleiter übernehmen die Unterstützung, die benötigt wird. Ob es die Begleitung im Bus ist oder die Hilfe bei der Anmeldung beim Arzt oder im Krankenhaus. Auch organisatorische Dinge erledigen die Patientenbegleiter und haben dabei immer ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte, heißt es weiter.

„Wir vom DRK sorgen dafür, dass alle Patientenbegleiter regelmäßig geschult werden und sich bei Fragen an uns wenden können. So stellen wir sicher, dass die Ehrenamtlichen das nötige Know-how haben, um ihre vielfältigen Aufgaben gut erledigen zu können. Die ersten vier Patientenbegleiter stehen bereits in den Startlöchern und sind einsatzbereit“, ergänzt die Projektkoordinatorin.