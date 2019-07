Wie erinnern Sie sich an diesen Tag?

Das Gewitter fing ziemlich harmlos an am Nachmittag des 28. Juli 2014, ein schwülwarmer Montag. Doch anders als normalerweise hörte der Regen nicht auf. Eine riesige schwarze Regenwolke stand bis in die Nacht wie festgenagelt über der Stadt und ließ Münster in den Fluten versinken. Über 300 Liter Regen waren es am Ende im Nordosten der Stadt, die auf einen einzigen Quadratmeter prasselten; unzählige Keller und Hunderte von Wohnungen liefen voll. Zwei Menschen starben. Das Bild des Studenten, der auf einer Luftmatratze auf den reißenden Wassermassen den Spiekerhof hinunterschießt, geht über die Sozialen Medien um die Welt.

Die Folgen des Jahrhundertunwetters sind für die meisten Münsteraner alles andere als spaßig. Über 500 Wohnungen sind unbewohnbar – manche Menschen haben ihr ganzes Hab und Gut verloren. Gebäude, wie das Hallenbad Kinderhaus werden verwüstet, Autos schwimmen in überfluteten Tiefgaragen.

Solidarität im Unglück

Überall in der Stadt pumpen, wischen und kehren die Menschen das Wasser aus den Kellern, auf den Straßen wachsen die Sperrmüllberge. So schlimm das Unglück, so groß die Solidarität. Nicht nur unter Nachbarn, Freunden und Verwandten. Junge Leute gründen eine Facebook-Gruppe, in der sich freiwillige Helfer spontan koordinieren. Sie packen wochenlang an, schleppen durchnässtes Mobiliar nach draußen. Die Abfallwirtschaftsbetriebe erhalten über Wochen Unterstützung aus Nachbarkreisen und Kommunen, um die Sperrmüllmassen abzufahren.

Der 28. Juli 2014 ist für die Münsteraner ein Tag des kollektiven Gedächtnisses geworden. Jeder, der in der Stadt war, kann sich an den Tag erinnern, als Münster im Regen versank. Was haben Sie damals erlebt? Und wie geht es Ihnen heute? Die Redaktion, die an das Extremwetter vor fünf Jahren erinnern will, freut sich in den nächsten Tagen über ihre Zuschriften: per E-Mail an redaktion.ms@zeitungsgruppe.ms.