Ein Wasserrohrbruch sorgt am frühen Montagabend (22. Juli) für ein erhebliches Verkehrschaos auf dem Ring zwischen Grevener Straße und Gartenstraße. Techniker der Stadtwerke Münster sind gerade vor Ort, um die Ursache festzustellen, sagt eine Sprecherin der Stadtwerke.

Der Verkehr wird in Richtung Gartenstraße oder stadteinwärts in Richtung Grevener Straße ausweichen müssen. Ohnehin ist der Ring an dieser Stelle aufgrund der Sperrung der Kanalstraße für den Durchgangsverkehr ein Nadelöhr. Auch die Busse werden in diesem Bereich umgeleitet, sagt die Sprecherin.

Die Buslinien 6 und 8 und die Ringlinie fahren über die Gartenstraße. Die Haltestellen Kanalstraße, Maximilianstraße, Neubrückentor, Pumpenhaus / Lublinring sind daher für die genannten Buslinien außer Betrieb. Als Ersatzeinstieg dienen die Haltestellen Hörstertor D, Kolpingstraße, Hörstertor C, Kolpingstraße, Lotharingerstraße und Standesamt.

Wir berichten nach.