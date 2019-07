Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 24-Jährige in der Nacht von Sonntag (14.7.) auf Montag (15.7.) in ein Gebäude an der Flechtdorfer Straße in Korbach eingebrochen war und ein Auto entwendet hatte. Er ist in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich aufgefallen, da er ohne Führerschein Auto fuhr, eingebrochen war und betrogen hatte. Erst am 10. Juli wurde er aus der Haft entlassen, heißt es in dem Polizeibericht.

Nach seiner Festnahme am Montagmorgen (22.7.) an der Thierstraße räumte der Korbacher zudem ein, vergangene Woche (15.7.) in ein Firmengebäude am Lütkenbecker Weg in Münster eingebrochen zu sein und Bargeld entwendet zu haben.

Ein Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl gegen den 24-Jährigen.