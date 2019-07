Biss in die Schulter

Münster -

Zugeschnappt: Die Polizeihündin "Tessa" hat am Dienstagabend (23. Juli) gegen 23.30 Uhr an der Kerßenbrockstraße einen Mann mit einem Biss in die Schulter überwältigt. Der hatte zuvor mit einem Kettenschloss mehrere Personen verletzt.