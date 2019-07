Vermeintlicher Anschlagsversuch: DGB fordert Aufklärung

Die Polizei sucht weiter nach den beiden Personen, die am 16. Juli den Haupt- und den Außeneingang einer Obdachlosenunterkunft an der Nieberdingstraße mit Abfallbehältern versperrt hatten. Zudem sei nach wie vor unbekannt, ob es sich bei einem roten Kanister, den einer der beiden Männer in der Hand gehalten haben soll, um einen Benzinkanister handelte, so ein Polizei-Sprecher.

Die Polizei habe den Tatort intensiv untersucht. Eindeutige Hinweise auf einen möglicherweise geplanten Brandanschlag seien dabei jedoch nicht entdeckt worden. Gleichwohl werden Beamte bis auf weiteres unregelmäßig an dem Gebäude vorbeifahren.

Wachsamkeit gefordert

Bis zum Jahresanfang war das Gebäude als Flüchtlingsunterkunft genutzt worden. „Es bedarf weiterhin großer Wachsamkeit, und es muss allen zu denken geben, was hier möglicherweise hätte passieren können und dank der Aufmerksamkeit eines Anwohners verhindert wurde“, so DGB-Stadtverbandsvorstand Carsten Peters. Er vermutet einen rassistischen Hintergrund. „Was dort geplant war, darf nicht kleingeredet werden“, so Peters.

Peter Mai, DGB-Stadtverbandsvorsitzender, erklärt: „Wichtig ist nun, dass die Täter ermittelt werden und ihr Umfeld ausgeleuchtet wird. Es darf nichts verharmlost werden. Wir werden den Fall weiterhin im Blick haben“, betont Mai.