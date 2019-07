Münster -

Wer Bücher in der Stadtbibliothek für die Sommerferien ausleihen möchte, sollte sich beeilen. Denn vom 29. Juli bis zum 10. August schließt die Bücherei am Alten Steinweg. Die gute Nachricht: Es gibt aber andere Möglichkeiten, um an Lesestoff zu kommen.