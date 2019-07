Unternehmen zahlt 25.203 Euro an die Stadt

Wie viel muss die Firma Brillux für die Nutzung des oberirdischen Raums der Weseler Straße zahlen, in dem sich – wie berichtet – seit dem Wochenende eine kunterbunte Brücke des Unternehmens befindet? Diese Frage haben sich Leser unserer Zeitung gestellt und um Aufklärung gebeten. Es könne nicht sein, dass die Stadt die Zahlen nicht offenlege, dazu sei sie verpflichtet, hieß es.

Auf wiederholte Anfrage seitens der Redaktion gibt Michael Grimm jetzt Einblick in den Vorgang: Nach Angaben des Tiefbauamtsleiters hat Brillux der Stadt für die Nutzung des oberirdischen Raums der Weseler Straße einen Einmalbetrag in Höhe von 25 203,75 Euro geleistet. Hinzu kam eine Verwaltungsgebühr von 440 Euro.

Brillux baut Brücke über die Weseler Straße 1/50 Mit zwei Kränen wurde die Brücke über die Weseler Straße gehoben, die dafür extra gesperrt wurde. Foto: Thomas M. Weber

Die Brücke ist 40 Meter lang und 120 Tonnen schwer. Foto: Thomas M. Weber

Große Erleichterung herrschte bei den Mitarbeitern nach dem gelungenen Manöver. Foto: Thomas M. Weber

Ein zusätzlicher Träger stützt die Brücke ab. Foto: Thomas M. Weber

Viele Schaulustige hatten sich an den Bauzäunen versammelt. Foto: Thomas M. Weber

Nach Grimms Angaben werden durch den Brückenbau 77,5 Quadratmeter oberirdische Fläche genutzt. Bei der Berechnung des Einmalbetrags sei die Hälfte des Bodenrichtwerts in Höhe von 650 Euro angesetzt worden. In dieser Weise werde auch verfahren, wenn Privatleute ähnliche Bauvorhaben realisierten, beispielsweise mit Balkons öffentlichen Raum überbauten: „Das ist ganz üblich so bei uns.“