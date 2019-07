Münster -

Seit 2015 finden alljährlich im Spätsommer die „Dom-Gedanken“ im St.-Paulus-Dom in Münster statt. Und die kommen in Zeiten von Brexit, EU-Parlamentswahl und Seenotrettung anno 2019 nicht am Thema Europa vorbei. Vom 7. August bis 11. September sprechen namhafte Referenten im Dom.