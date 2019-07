Polizei-Präsenz im Nadelöhr

Die beiden Polizisten Stefanie Mirbach und Marcus Schulze stehen gerade einmal 20 Minuten an ihrem Info-Tisch, da haben sie schon alles gesehen, was die Wolbecker Straße so gefährlich macht. Als da wäre:

► Eine junge Frau kommt mit einer Einkauftasche aus dem Rewe-Markt, zwängt sich zwischen zwei parkende Autos und will die Wolbecker Straße in Richtung Drogeriemarkt überqueren. „An dieser Stelle ist sie für Autofahrer nur schwer zu sehen“, benennt Mirbach die Gefahr.

► Zwei Jungen albern auf dem Bürgersteig herum, geraten unverhofft auf den Radweg und zwingen eine Radlerin zum Abbremsen.

► Eine Radlergruppe stellt die Räder direkt vor dem Rewe-Markt ab. Der Bürgersteig ist „voll“, Fußgänger weichen auf den Radweg aus, der Konflikt mit Radlern ist vorprogrammiert.

► Ein Autofahrer möchte nach links vom Rewe-Parkplatz auf die Wolbecker Straße abbiegen, fährt zu weit auf den Radweg vor, ein Radler weicht aus.

► Eine Frau stellt ihr Auto auf dem Parksteifen ab, öffnet die Beifahrertür, um nach dem Einkaufskorb zu greifen, ein Radler weicht aus.

► Zwei Radler fahren auf dem Radweg nebeneinander. Ein Mann verlässt die Rewe-Filiale und erschreckt sich, weil die Radler direkt an ihm vorbeisauen.

Nun, in allen Fällen haben Mirbach und Schulze mit den Verkehrsteilnehmern gesprochen, sie teilweise auch ermahnt und dabei „Präsenz gezeigt“, wie Stefanie Mirbach es ausdrückt.

Schwachstellen der Fahrradhauptstadt 1/39 Was nervt Radfahrer in Münster? Auf diese Frage haben wir viele Antworten von Lesern bekommen, die in dieser Bilderstrecke gezeigt werden. Bei den formulierten Missständen handelt es sich um persönliche Meinungen, die wir unkommentiert lassen. Das erste Beispiel: Fahrrad-Schutzstreifen, die von Autos blockiert werden. Foto: Jan Hullmann

Beim Ludgerikreisel ist vor allem die Einfahrt sehr problematisch. Durch das Fehlen eines eigenen Radweges werden Fahrradfahrer oft von Autos geschnitten und müssen deshalb nach rechts ausweichen. Auch stehen Autos zu weit recht und nehmen den Radfahrern den Platz. Foto: Tobias Denne

Die Bremer Straße, vom Albersloher Weg kommend, ist sehr eng. Durch die Verlagerung des Radweges auf die Straße wird diese zusätzlich verengt. So müssen Autofahrer teilweise den Radweg befahren, um dem Gegenverkehr ausweichen zu können. Das macht die Situation für Auto- und Fahrradfahrer gefährlicher. Foto: Tobias Denne

Die Vorfahrtregelung der Promenadenübergänge ist gefährlich und wird den Verkehrsströmen nicht gerecht. Das Nebeneinander von Zebrastreifen an dem die Autofahrer halten müssen und dem Vorfahrt achten der Fahrradfahrer ist unsinnig, verwirrend und gefährlich. Foto: Tobias Denne

Die Kopfsteinpflaster sind nicht nur für Radfahrer sehr unangenehm zu befahren. Auch beispielsweise für Menschen mit Kinderwagen oder Rollator ist es sehr schwer die Straße zu kreuzen. An den Markttagen ist der Prinzipalmarkt sehr voll und Gruppen, die die volle Breite der Straße ausnutzen oder Personen, die mitten auf der Straße ein Bild machen wollen, erschweren die Fahrt. Foto: Jan Hullmann

Autofahrer blockieren oft die Radwege in der Stadt, um die Straße einsehen zu können. Foto: Jan Hullmann

Der Radweg am Hansaring ist vom Albersloher Weg bis zur Star-Tankstelle immer von Autos zugeparkt, bzw in der Breite halbiert. Überholen von langsameren Radlern ist dadurch unmöglich, wenn man nicht auf den sehr breiten Gehweg ausweichen möchte. Foto: Jan Hullmann

Der Radweg an der Piusallee ist durch die Baumwurzeln überall angehoben und dementsprechend sind die Pflastersteine locker, teilweise kaputt. Foto: Tobias Denne

Durch das beidseitige Parken ist die Unterführung für Radfahrer ein gefährliches und für Autofahrer ein nerviges Nadelöhr. Foto: Tobias Denne

Stadtauswärts auf Warendorfer Straße muss man nach der Kanalbrücke die Straße kreuzen. Auch der abgesenkte Bordstein kann jede Fahrradfelge beschädigen. Foto: Tobias Denne

Der Radweg der Hammer Straße stadteinwärts ist sehr eng. Foto: Mira Taylor

Die Ampelregelung ist unklar. Muss man hier bei Rot halten? Foto: Jan Hullmann

Zu Stoßzeiten an der Promenade ist es sehr unübersichtlich und gefährlich. Foto: Mira Taylor

Auf der Warendorfer Straße in Richtung Schiffahrter Damm ist die Ampelschaltung sehr ungünstig. Spätestens wenn man links in den Schiffahrter Damm einbiegen will, muss man die Ampelschaltung umfahren, um die nächste grüne Radfahrerampel nutzen zu können. Foto: Tobias Denne

Es fehlt ein Radweg im Hamburger Tunnel. Zu Stoßzeiten müssen sich Fahrradfahrer zwischen den Menschen durchschlängeln, obwohl der Tunnel breit genug ist. Foto: Tobias Denne

In der Kurve kurz vor der Ampel Richtung Wolbecker Straße fahrend, schneiden Autofahrer regelmäßig den Radweg. Die Markierung des Fahrradweges ist sehr schlecht sichtbar. Foto: Tobias Denne

Ampel zeigt für Radfahrer selbst dann rot, wenn gar kein Verkehr kreuzen kann, weil das Tor bei Brillux geschlossen ist. Foto: Jan Hullmann

Die Ampelschaltung ist sehr verwirrend, da rechtsabbiegende Fahrzeuge glauben, sie hätten freie Fahrt. Gefährlich für Radfahrer. Foto: Mira Taylor

Der Radweg ist zu eng und die Ampel für Radfahrer überflüssig. Foto: Mira Taylor

Wenn man den Ring an der roten Ampel am Aasee überquert, ist nicht eindeutig geregelt, ob die neben dem Ring fahrenden Radler anhalten müssen. Foto: Mira Taylor

Hier fehlt eine Linksabbiergespur auf die Promenade für Radfahrer, die von der Steinfurter Straße aus kommen. Im Moment müssen Radler entweder die rote Ampel missachten oder sich auf den Fußgängerweg stellen. Foto: Mira Taylor

In den Bahnunterführungen ist es extrem eng. Foto: Jan Hullmann

Geh- und Radweg sind hier sehr eng. Dazu stehen Laternenmasten im Weg. Kommen Leute mit Einkaufswagen aus dem Supermarkt, wird es brenzlig. Foto: Tobias Denne

Richtig eng wird es für Fußgänger und Radfahrer, wenn (wegen fehlender Abstellmöglichkeiten) vor den Cafés noch Fahrräder auf dem Gehweg parken. Foto: Jan Hullmann

Der Zustand des Radweges ist durch Baumwurzeln sehr schlecht. Radfahrer weichen auf die Fahrbahn aus. Zusätzlich ist hier viel Verkehr zu den Uni-Sportanlagen und der Radweg dafür zu eng. Anmerkung: Dieser Bereich wurde im Frühjahr 2017 umgebaut. Radfahrer fahren dort jetzt auf der Straße. Foto: Mira Taylor

Hier ist es unklar, ob man an Fußgängerampeln halten muss oder nicht. Foto: Jan Hullmann

Diese Stelle ist viel zu eng für die Menge an Radfahrern und Fußgängern. Die Rotphase dauert sehr lang und die Vorfahrt ist durch fehlende Markierungen ungeklärt. Foto: Mira Taylor

Hier fehlt eine Linksabbieger-Regelung. Zuerst muss man sich an die Autoampel halten und dann über die Fußgängerampel fahren. Fahrradfahrer sollten nicht an der Autoampel halten müssen. Foto: Mira Taylor

Besonders zu den Stoßzeiten gibt es einen absoluten Mangel an Abstellmöglichkeiten. Die Fahrräder werden auf dem grünen Streifen zwischen Radweg und Straße, oder aber am Geländer zum Aasee abgestellt, sodass es sehr eng, chaotisch und gefährlich wird. Foto: Mira Taylor

Diese Einfahrt zum Schlossparkplatz ist bei jedem Event gesperrt. Trotzdem muss man an der roten Ampel halten, obwohl niemand kreuzen kann. Und auch sonst wird die Einfahrt fast nie genutzt. Die Ampel ist unnötig. Ein anderer Leser widerspricht: Morgens trifft dort der Berufsverkehr mit den Schülern zusammen, sowohl der Querverkehr als auch der geradelaufende Verkehr könnte ohne rote Ampel nicht gefährdungsfrei abbiegen. Außerdem ist diese Einfahrt - auch bei Veranstaltungen - nie komplett gesperrt. Foto: Mira Taylor

An DER Hauptroute für Radfahrer ist an den meisten Kreuzung Vorfahrt achten. Zu Stoßzeiten blockiert der an Zebrastreifen wartende Verkehr die Straße, es ist eng und unübersichtlich. Foto: Tobias Denne

Die Schillerstraße ist offiziell eine Fahrradstraße. Durch die am Rand parkenden Autos aber so eng, dass man von überholenden Autos arg bedrängt wird. Foto: Tobias Denne

Dadurch, dass man sehr schlecht die Straße einsehen kann, müssen Autos auf den Radweg fahren. Fahrradfahrer müssen dann ausweichen. Foto: Jan Hullmann

Autofahrer, die aus den Seitenstraßen kommen, blockieren vorm Abbiegen den Radweg. Foto: Tobias Denne

Radfahren müsste in Fußgängerzonen länger erlaubt sein. Bis 10 Uhr, abends und sonntags sind nur wenige Fußgänger unterwegs. Foto: Tobias Denne

Für Radfahrer ist die Jüdefelder Straße eine gute Querverbindung. Warum ist sie als Einbahnstraße nicht für Radfahrer in beiden Richtungen befahrbar? Foto: Mira Taylor

Die Einbahnstraße ist für Radfahrer nicht beidseitig befahrbar. Warum? Foto: Tobias Denne

Eine Möglichkeit von der Promenade nach links in Richtung Bült abzubiegen, fehlt. Die Verkehrsführung zwingt einen, abzusteigen und Umwege zu gehen. Foto: Tobias Denne

Um Konflikte mit rechtsabbiegenden Fahrzeugen zu vermeiden, wurde die Ampelschaltung geändert. Das Ergebnis: Die Grünphase für Radfahrer wurde gekürzt. Foto: Jan Hullmann

Die enge Wolbecker Straße mit ihrem gleichermaßen hohen Anteil an Fußgängern, Radlern, Autos und Bussen ist ein so genannter Unfallhäufungspunkt.

Im ersten Halbjahr 2019 sind hier 58 Radler verunglückt, 18 davon haben sich verletzt. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum des Jahres 2018 waren es 36 Unglücksfälle mit elf Verletzten. Mit Info-Ständen wie diesem am Donnerstag will die Polizei gegensteuern – und setzt auf Information.