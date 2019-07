Der Fahrer eines Lastwagens mit Auflieger hatte gegen 4.18 Uhr aus unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, das daraufhin in den Straßengraben kippte, berichtet die Feuerwehr Münster. Bei dem Unfall wurden die beiden Insassen in ihrem Fahrzeug eingeschlossen. Feuerwehr-Kräfte konnte die zwei Personen schnell aus ihrer Notlage befreien. Diese wurden mit leichten Verletzungen in ein münsterisches Krankenhaus eingeliefert.

Bei dem folgenschweren Kontrollverlust über das Fahrzeug hatten die beiden Insassen noch Glück im Unglück, da die Zugmaschine nur knapp einen massiven Pfosten einer Schilderbrücke verfehlte. An diesem Pfosten zerschellte der Auflieger fast vollständig.

Foto: Helmut Etzkorn

Da nach dem Unfall Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug ausliefen, streute die Feuerwehr den Bereich großflächig ab. Aus Sicherheitsgründen mussten außerdem aus dem defekten Dieseltank des Lastwagens einige Dutzend Liter Diesel umgepumpt werden.

Die Feuerwehr Münster sowie die Freiwilligen Feuerwehr Loevelingloh waren mit zehn Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.