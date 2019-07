„Wir wollen Kindern spielerisch vermitteln, wie Dächer konstruiert sein müssen, um sämtliche Lasten zu tragen. Und deshalb bauen wir mit den Kids Dächer“, sagt Architekturstudentin Hannah Becker vom Organisationsteam.

Zum Einsatz kommen dabei einfachste Materialien wie Holzklötze, Holzstäbe, Pappe und Klebeband. Die dabei entstehenden Dächer werden anschließend auf die Probe gestellt. „Wir simulieren einen Belastungstest, um herauszufinden, wie stabil die Dächer sind.“

Preise für die Besten

Design, Konstruktion und Belastbarkeit stehen im Mittelpunkt, natürlich aber auch Spaß beim Bauen und Ausprobieren. Zum Abschluss gibt es eine Siegerehrung mit kleinen Preisen für das beste Team.

Der Workshop am Samstag (27. Juli) startet um 11 Uhr im Schlossgarten und endet gegen 15 Uhr. Kinder, die teilnehmen möchten, können ohne vorherige Anmeldung vorbeischauen.

Kompliziertes leicht verständlich

Bereits fertig sind die Objekte, die eine Projektgruppe mit über 30 Studierenden des Fachbereichs Design, der Münster School of Design (MSD), gebaut haben. „Das Ziel ist, den Kindern zu zeigen, dass uns Design überall umgibt. Wir erklären komplizierte Dinge auf verständliche Weise. So veranschaulichen wir an einem gefalteten Palmenblatt, wie sich die Stabilität und Beweglichkeit von Objekten ändern kann“, erzählt Cora Howe.

„Anfassen ist ausdrücklich erlaubt.“ Nur fürs Auge ist, was Pasquale Kappenberg mit seinem Team gebaut hat, um optische Täuschungen zu demonstrieren: Das Ausstellungsstück zeigt ein liegendes Gespenst, das gleichzeitig stehen kann. Um alle Exponate zu erklären, haben Madeline Hesse und Kai Oppermann Erik erfunden: Er ist die Hauptfigur in einem Stempelheft, das durch die Ausstellung führt und in dem die Kinder kleine Rätsel lösen können.