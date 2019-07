„Dino World“ bietet geführte Touren zu Highlights der Ausstellung an

Münster -

Der Sammelbegriff „Dinosaurier“ wird der Artenvielfalt dieser Spezies eigentlich kaum gerecht. Es gab sehr große und kleine Tiere, Fleischfresser und frühe „Veganer“, sogar gefiederte Dinos. Drei dieser Besonderen unter den Echsen werden in den Ferien in der Ausstellung „Dino World“ in geführten Touren näher vorgestellt.