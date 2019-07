Münster -

Udo Wellerdieck von der Biologischen Station Rieselfelder Münster tritt am Sonntag (4. August) wieder in die Pedale, um zusammen mit den Teilnehmern seiner Tour zwei Naturschutzgebiete mit seltenen Tier- und Pflanzenarten zu erkunden. Diesmal geht es in die Rieselfelder und die Bockholter Berge.