Nichts geht mehr auf der Weseler Straße: Am Dienstagnachmittag geriet gegen 15.30 Uhr in der Nähe der Einmündung Geiststraße ein Kleintransporter in Brand. Der Wagen wurde völlig zerstört, Personen kamen nach Angaben eines Polizeisprechers nicht zu Schaden.

Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle; die Weseler Straße musste zwischen Moltkestraße und Koldering vorübergehend gesperrt werden. Die Brandursache ist unbekannt.