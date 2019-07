Höffner ist startklar

Die Möbel sind nach den Wünschen der Inneneinrichter gerückt, alle Kartons sind ausgepackt. Tausende Ballons in den Höffner-Farben Rot und Weiß schmücken das Gebäude. In den Gängen des Einrichtungshauses Höffner wird ein letztes Mal gesaugt. In der „Kochmütze“, wie das Restaurant in der dritten Etage bezeichnet wird, hat das Team seine ersten Tests bestanden. Heute darf die Nachbarschaft das neue Einrichtungshaus Höffner im Gewerbegebiet Haus Uhlenkotten bei einem „Kaffeeklatsch“ genießen. Am Donnerstag öffnet „Höffi“ offiziell um 9 Uhr morgens seine Türen.

„Höffi“ – als solches bezeichnet Inhaber Kurt Krieger aus Berlin das Einrichtungsunternehmen, das mit dem Standort in Münster sein 20. Haus in Betrieb nehmen wird. Vier Wochen später wird sich auch der Preisrebell in Münster unter dem Namen „Sconto“ neu präsentieren. Von diesen Häusern, sagt Kurt Kriegers Tochter Sophie Krieger , existieren bundesweit inzwischen 25.

Sportverletzung kein schlechtes Omen

Rund 20 Millionen Euro investiere er in das ehemalige Finke-Haus in Münster – aber ohne den Kaufpreis, betont der 71-Jährige Kurt Krieger, der sich trotz einer Sportverletzung und auf Krücken – „das soll kein schlechtes Omen sein“ – die Vorstellung des neuesten Hauses in der Höffner-Kette nicht nehmen ließ. „Hier ist alles neu, vom Telefon bis zur Lüftung.“ Dabei sei die Investition in Münster im Zuge der Übernahme der Finke-Häuser noch mit die kleinste Summe, so der Berliner.

Möbelhaus Höffner kurz vor der Eröffnung 1/54 Aus Finke wird Höffner: Am 1. August 2019 eröffnet das umgestaltete Möbelhaus in Münster-Nienberge neu. Foto: Matthias Ahlke

Der neue Schriftzug prangt längst über dem Haupteingang. Foto: Matthias Ahlke

Im Innern stehen die Ausstellungsstücke bereits bereit. Foto: Matthias Ahlke

Geschäftsführer Thomas Dankert Foto: Matthias Ahlke

Der Eingangsbereich des Hauses. Foto: Matthias Ahlke

Ihr Projekt stellten Hausleiter Tino Peters, Inhaber Kurt Krieger und Geschäftsführer Thomas Dankert (von links) am Dienstag in Münstger-Nienberge vor. Foto: Matthias Ahlke

Im Innern stehen die Ausstellungsstücke bereits bereit. Foto: Matthias Ahlke

Im Innern stehen die Ausstellungsstücke bereits bereit. Foto: Matthias Ahlke

Im Innern stehen die Ausstellungsstücke bereits bereit. Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Vater Kurt und Tochter Sophie Krieger teilen sich die Aufgaben. Während der 71-Jährige vornehmlich für die Entwicklung des Unternehmens steht, kümmert sich die 40-Jährige unter anderem um den Einkauf. Dieser, so sagt sie, unterscheide sich in Münster von allen anderen Häusern aber nur in kleinen Nuancen. Eine Tapete beispielsweise wurde extra für Höffner Münster entworfen und zeige das Schloss und den Prinzipalmarkt.

Lob für die Stadt

Kurt Krieger lobt die Stadt Münster, die ihnen als Unternehmen schon beim ersten Kontakt deutlich mehr die Hand gereicht habe als so große Städte wie Hamburg oder Berlin. „Wir fühlen uns ganz wohl hier.“ Sehr viel näher sei der Kontakt nur in kleineren Gemeinden, fügt er hinzu.

Krieger ist gespannt, wie schnell der Kontakt zu den Münsteranern aufgebaut werde kann. In Hamburg bräuchte man dafür zwischen zehn und 15 Jahren, in München sei es einfach, „in Münster müssen wir noch üben“. Das Schöne daran sei, so Kurt Krieger, „dass wir das bisher in jeder Stadt geschafft haben“.

"Erhebliche Herausforderung"

Rund 200 Mitarbeiter sind am neuen Höffner-Standort Haus Uhlenkotten unter der Leitung von Hausleiter Tino Peters tätig. Bis Weihnachten möchte Krieger diese Zahl auf 250 erhöhen und bis März auf 300 Beschäftigte.

Insgesamt habe er bei der Übernahme des Unternehmens Finke 1400 Beschäftigte vorgefunden, bis Ende des Jahres möchte Krieger diese Zahl auf insgesamt 1600 in allen zehn Häusern erhöhen. Die Finke-Übernahme bezeichnet er „als eine erhebliche Herausforderung“.

Der 71-Jährige spricht von einem neuen Geist, der nach der viermonatigen Bau zeit neben einem neuen Sortiment durch ein neues Haus wehe. Insgesamt sei das Kernsortiment auf der Verkaufsfläche von 14 000 Qua dratmetern verglichen mit Finke zwar etwas kleiner, dafür bewege sich Höffner preislich in der goldenen Mitte. „Auch Studenten werden bei uns ein ordentliches Sortiment finden“, so Krieger. Dieses ist umfangreich und reicht von 120 Ausstellungsküchen bis hin zu 60 Bädern. Eingekauft wurde mit dem „Höffi-Stil im Blut“, so Sophie Krieger.