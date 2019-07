Ferien lassen Arbeitslosigkeit steigen

Mit 15 234 arbeitslos gemeldeten Personen lag die Arbeitslosigkeit im Juli um 574 höher als im Juni. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Prozentpunkte auf nun 4,6 Prozent. Den stärksten Anstieg gab es bei den Jugendlichen. Hier vergrößerte sich die Zahl der Arbeitslosen um 18,8 Prozent auf 1623 Personen.

Trotz des saisonal bedingten Anstiegs der Arbeitslosenzahlen im Vergleich mit dem Vormonat, ist die Situation am Arbeitsmarkt weiterhin positiv, heißt es in einer Pressemitteilung. Das zeigt der Blick auf das Vorjahr: Im Juli 2018 waren 927 Arbeitslose mehr bei der Arbeitsagentur und den Jobcentern gemeldet.

Personalbedarf lässt leicht nach

Leicht nachgelassen hat der Personalbedarf. So meldeten die Arbeitgeber und Personalverantwortlichen im Juli mit 1280 neuen offenen Stellen 87 weniger als im Juni und 261 weniger als im vergangenen Jahr. Weiterhin hoch blieb der Bestand an zu besetzenden Stellen. So können Jobsuchende in Münster und dem Kreis Warendorf insgesamt auf 5860 von der Arbeitsagentur betreute Stellen zurückgreifen. Das sind 224 mehr als im Juli 2018.

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit sei jedoch kein Anlass zur Beunruhigung, sagt Christian König , stellvertretender Leiter der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster: „In den Sommermonaten steigt die Arbeitslosigkeit in jedem Jahr vorübergehend an.“ Besonders deutlich fällt die Zunahme der Arbeitslosigkeit in der Gruppe der unter 25-Jährigen aus.

Gute Aussichten für junge Arbeitskräfte

So auch in diesem Jahr. Im Juli waren in Münster 755 Jugendliche und junge Erwachsene arbeitslos gemeldet, 108 mehr als im Juni. Grund dafür ist das Ende der Ausbildung. „Jugendliche, die nicht nahtlos weiterbeschäftigt werden, melden sich arbeitslos. Erfahrungsgemäß sind die meisten von ihnen aber nur übergangsweise arbeitslos und finden schnell eine neue Beschäftigung“, erklärt König. „Grundsätzlich sieht der Arbeitsmarkt für junge Fachkräfte gut aus“, so der Experte. Das belegt auch der Vergleich mit dem Vorjahr. Im Juni 2018 waren noch 867 unter 25-Jährige arbeitslos.