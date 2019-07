Lüder Warnken ist Notarzt in Münster und erzählt in seinem neuen Live-Programm „Scheiße ein Notfall“ Geschichten aus dem Krankenhaus, von den Kollegen im Rettungsdienst, von den Einsätzen und von all den Missverständnissen die er in Erste-Hilfe-Kursen erfährt. Sein Ziel: Deutschland zum besten Ersthelferland der Welt machen.