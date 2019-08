Unbekannte Täter brachen am Mittwoch zwischen 10 und 14 Uhr in eine Wohnung an der Goerdelerstraße ein. Die Einbrecher kamen auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus knackten das Schloss der Wohnung in der vierten Etage und öffneten so die Tür, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Sie durchsuchten die Räume und erbeuteten Schmuck und Dokumente. Mit der Beute verschwanden die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Eventuell haben Zeugen etwas bemerkt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 2750 entgegen.