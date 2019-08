Suche nach der neuen „Voice of Münsterland“

Wenn Benjamin Kovacs zur Gitarre greift und anfängt zu singen, werden alle anderen im Raum still. Der 35-jährige Musiker ist einer der Bewerber des Gesangswettbewerbs „Voice of Münsterland“, der im Rahmen des Stadtfestes „ Münster mittendrin “ ausgerichtet wird. Kovacs könnte bei der fünften Auflage der erste Mann sein, der gewinnt. „Bis jetzt haben nur Frauen gewonnen“, sagt Ana Voogd , Geschäftsführerin des Stadtfestes.

Der Contest sei eine „fixe Idee“ gewesen, die die Veranstalter vor fünf Jahren zusammen mit der Volksbank hatten, sagt Ralf Bövingloh von „Münster mittendrin“. Die beiden Finalisten treten am 18. August (Sonntag) direkt vor Roland Kaiser auf dem Domplatz auf. Der Sieger gewinnt 400 Euro und einen Tag im Tonstudio. Die Volksbank engagiere sich, weil „man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass es das Stadtfest nicht gibt“, sagt Sabrina Bieschke aus der Marketing-Abteilung.

Mit Bonnie Tyler auf der Bühne

„Einige singen professionell, andere auch nur in der Badewanne“, beschreibt Ralf Bövingloh die Bandbreite der Bewerber. Benjamin Kovacs, der seit drei Jahren in Münster wohnt, singt auf Hochzeiten und stand schon mit Bonnie Tyler auf der Bühne. „Ich habe schon immer viel mit Musik zu tun gehabt“, sagt er.

Benjamin Kovacs singt bei der Pressekonferenz zu "Voice of Münsterland"

Einige Jahre sei das Musizieren ins Hintertreffen geraten: „Durch den Umzug nach Münster ist die Musik wieder in mein Leben gekommen.“ Auf den Wettbewerb ist er durch Ana Voogd aufmerksam geworden: „Sie hat mich bei einer Open-Stage-Veranstaltung gesehen und gefragt, ob ich nicht mitmachen möchte.“

Bislang 30 Bewerber

Kosacs ist bislang einer von etwa 30 Bewerbern, die sich für den Contest angemeldet haben. „In den vergangenen Jahren waren es 50 bis 60 Bewerber“, sagt Ana Voogd. Die Veranstalter wissen, dass viele gerne mitmachen möchten, aber „Respekt vor der großen Bühne haben“, sagt Bövingloh. Im ersten Jahr standen etwa 2000 Besucher vor der Bühne – in diesem Jahr werden es zum ersten Mal mehr als 10 000 sein.

Bewerbung für „Voice of Germany“ ie Bewerbungsphase für den Gesangswettbewerb „Voice of Münsterland“ läuft noch bis zum 11. August (Sonntag). Bewerbungsschluss ist um 18 Uhr. Mitmachen können alle, die in Münster oder im Münsterland wohnen oder arbeiten, sagt Ralf Bövingloh von „Münster mittendrin“. Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung sei zudem, dass ein Video mit Gesangseinlage eingereicht wird. Wer mitmachen möchte, kann sich online anmelden. Die Jury wählt aus allen Bewerbern acht bis zehn Kandidaten für das Halbfinale aus. Das Publikum entscheidet, wer ins Finale kommt. ...

Das Publikum entscheidet

Das Halbfinale findet bereits am Samstag (17. August) ab 18 Uhr auf der Bühne am Erbdrostenhof statt. Das Publikum selbst entscheidet dabei per Stimmkarte, welche Talente in der Endrunde auf der Bühne stehen. Auch im Finale stimmt das Publikum darüber ab, wessen Stimme in diesem Jahr zur „Voice of Münsterland“ gekürt wird.