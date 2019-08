Münster-Gievenbeck -

Sie ist schon etwas Besonderes, weil handwerklich in gewisser Weise professionell hergestellt und in Größe und Ausstattung mehr als ein üblicher Haushaltsgegenstand. Gemeint ist eine Obstpresse, die der Waldorfschüler Henning Häder in den vergangenen Monaten gebaut hat.