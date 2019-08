Die „TakaTuka“- Saison am Coconut Beach ist in vollem Gange. Ehrliche elektronische Musik von Top-DJs lässt auch zur Saison 2019 den Coconut Beach an ausgewählten Feier- und Sonntagen zum Hotspot für all diejenigen werden, die sich immer schon ein Stück Ibiza in Münster gewünscht haben – mit kühlen Drinks, Tanzen im Pool und viel Sand.

Am Sonntag (4. August) feiert die Veranstaltungsreihe eine Premiere: Patrice Bäumel ist erstmals am Hawerkamp 29a zu Gast. Seit seinem Abschluss an der Red-Bull-Music-Academy in São Paulo im Jahr 2002 hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Musik zu kreieren, die Liebe und Glück verbreitet, wie es in einer Ankündigung der Veranstalter heißt. Er verleiht seinen Produktionen und DJ-Sets eine ansteckende Energie und ein Gefühl des Abenteuers.

Neben Patrice Bäumel sind am Sonntag auch Dennis Herzing und Steve Stix b2b Kai Lorenzen am Start.