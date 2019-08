Brunnen-Initiative stellt Bauantrag

Die Rückkehr eines der beliebtesten Kunstwerke der Skulptur-Projekte 2017, der Brunnen der amerikanischen Künstlerin Nicole Eisenman , rückt näher. Die Initiative „Dein Brunnen für Münster“, die in den vergangenen eineinhalb Jahren Spenden in Höhe von insgesamt 375 000 Euro für den dauerhaften Erhalt des Kunstwerks gesammelt hatte, hat nun den Bauantrag bei der Stadt eingereicht. Dies bestätigten Soetkin Stiegemeier-Oehlen und Manfred Petermann von der Initiative gegenüber unserer Zeitung. Sie hoffen, dass der Antrag bis zum Herbst genehmigt wird.

In den vergangenen Monaten war es ruhiger um die Initiative geworden. Im Hintergrund sei gleichwohl hart an der Umsetzung des Vorhabens gearbeitet worden, so Stiegemeier-Oehlen. Beim Land hat die Initiative einen Förderantrag in Höhe von 200.000 Euro gestellt – auch hier hoffen die Brunnen-Freunde auf eine Bewilligung im Herbst.

Zurück an den alten Standort

Ebenfalls bis zum Herbst will der Verein eine Stiftung auf den Weg bringen, die das Kunstwerk formal erwerben und dessen Unterhaltung in den kommenden Jahren sicherstellen soll. Brunnen-Mitstreiter Manfred Petermann spricht daher von einem „Herbst der Entscheidung“. Und zeigt sich zugleich „optimistischer denn je“, dass das Kunstwerk bis zum Sommer 2020 an seinen alten Standort zurückkehren wird.

Die zehn populärsten Werke 1/10 Platz 9 müsste eigentlich Platz 10 sein, teilt sich mit der Wasserwaage von John Knight aber die gleiche Zahl an Stimmen. Daher gibt es zwei 9. Plätze: Einer davon ist Koki Tanakas Werk „Gruppe“. Vier Stunden Film-Material zeigt acht Menschen, die miteinander reden und gelegentlich Impulse von anderen Menschen bekommen. Die Fragestellung ist ebenso spannend wie wichtig: „Wie zusammen leben und das Unbekannte teilen“. Foto: Oliver Werner

Ebenfalls auf Platz 9: John Knights Waage am LWL-Museum für Kunst und Kultur. Foto: Gerhard H. Kock

Platz 7: Hervé Youmbi vermischt in seinen himmlischen Masken afrikanische und US-amerikanische Jenseits-Motive von Tod und Schrecken. Der Kameruner hat sie am Überwasserfriedhof in unmittelbarer Nähe zur letzten Ruhestätte des Generals Ludwig Roth von Schreckensteinin in Bäumen aufgehängt. Damit hinterfragt der Künstler die Authentizität von Grabriten. Seine Arbeit wirft an diesem Ort unwillkürlich Gedanken über Spiritualität und Aberglaube auf. Wer etwa die Motive seiner himmlischen Masken studiert, die mitunter recht grimmig sind, dem werden Gedanken über Unheil bringende Fetische kommen. Ob man will oder nicht. Foto: Gerhard H. Kock

Ebenfalls auf Platz 7: Die Gartenstraße Nummer 29 war schon immer ein Ort irgendwo in Fernost – voll chinesischer Zutaten. Während der Skulptur-Projekte 2017 konzentriert sich im Hinterzimmer des ehemaligen Asia-Ladens die globalisierte Welt und dies sehr bunt, aber nicht immer schön. Angeordnet hat dieses Sammelsurium die 1976 geborene Künstlerin Mika Rottenberg, selbst ein Kind der globalisierten Welt. Geboren in Argentinien, aufgewachsen in Israel, ausgebildet zur Künstlerin in den USA, als solche tätig überall. Rottenbergs Skulptur-Projekt vollendet der 30 Minuten dauernde Film, der im als kleines Kino umgebauten Hinterzimmer des Asia-Ladens in Endlos-Schleife läuft. Foto: Gerhard H. Kock

Platz 6: Im Tunnel am Schloss herrscht während der Skulptur-Projekte dank Aram Bartholls fünf Kronleuchter mit ihren jeweils aus zehn thermoelektrischen, mit Teelichtern betriebenen LED-Leselampen eine fast schon festliche Stimmung. Foto: Hanna Neander

Für Platz fünf (Pierre Huyghes Welt im Eispalast) findet Irmgard Bröskamp (Ostbevern) diese Worte: „Hier kann nachempfunden werden, wie trist, trostlos, unheimlich ein Leben ohne Mitmenschen und Pflanzen sein kann. Eine Mahnung, wie wichtig es ist, die Umwelt zu schützen und zu pflegen.“ Foto: Matthias Ahlke

Platz 4: Der Schönheit und Stille erfreuen sich Besucher auch beim Haus im Wald von Hreinn Fridfinnsson. Leser Christian Lüschen-Heimer: „Die Wirkung entfaltet sich erst, wenn man sich einlässt, sprich: sich ihm nähert, es betritt. Und dann ist sie enorm: Heimat; Wahrnehmung von Geborgenheit und gleichzeitig Ungeschütztheit; Erinnerung an Kinderspiele; die gedankliche Vervollständigung, die bei jedem anders ist. Es ist berührend!“ Foto: -kb-

Platz drei der „Lieblingsskulpturen“: Der “Nuclear Temple“ von Thomas Schütte erinnert einerseits an ein Atomkraftwerk, andererseits an eine Kirche. Er fügt sich harmonisch in das Gelände des alten Zoos und strahlt eine eigenartige Würde und Ruhe aus. Foto: Ellen Bultmann

Platz 2: Mit 60 Stimmen landet der Nackerten-Brunnen von Nicole Eisenman auf Platz zwei. Damit kommen die beiden Wasser-Skulpturen auf die Hälfte der Stimmen und verweisen die übrigen 33 Skulpturen auf die hinteren Plätze. Foto: Hanna Neander

Platz 1: Der Unterwasser-Steg von Ayşe Erkmen war von Start weg ein Renner. Die Unterwasserbrücke hat mit 113 Stimmen fast ein Drittel aller Stimmen auf sich vereint. Das Besondere dieses Skulptur-Projektes ist, dass es an sich unsichtbar ist und erst durch die Besucher erkennbar wird. Foto: Oliver Werner

Genehmigt das Land die beantragte Förderung, verfügt die Initiative über 575.000 Euro. In diesem Betrag sind auch 50.000 Euro erhalten, die der Rat der Stadt für das Kunstwerk bewilligt hatte. „Wir haben die Zusage mehrerer Unternehmen, dann den Deckel zuzumachen“, so Stiegemeier-Oehlen – also noch Geld draufzulegen.

Auftrag an Eisenman wahrscheinlich

Weitere Mittel sollen durch den Verkauf einer Druckgrafik-Edition zusammenkommen. Nicole Eisenman werde der Initiative 25 der insgesamt 50 Exemplare zur Verfügung stellen, so Petermann. Die Grafiken werden von Mike Karstens gedruckt, der für weltberühmte Künstler wie Gerhard Richter arbeitet. Die Edition soll ebenfalls im Herbst auf den Markt kommen.

Skulptur-Projekte 2017: Eisenman-Brunnen erneut beschädigt 1/6 Zum zweiten Mal wurde die Skulptur von Nicole Eisenman an der Kreuzschanze Opfer von Vandalismus – einer weiteren Gipsfigur wurde der Kopf fast abgetrennt. Foto: Matthias Ahlke

Petermann geht davon aus, dass die Initiative in wenigen Monaten Nicole Eisenman den Auftrag für das Kunstwerk erteilen wird. Der Brunnen wird, wie 2017, aus fünf Skulpturen bestehen. Zwei Bronze-Skulpturen, die aktuell in Düsseldorf eingelagert sind – und drei weiteren Skulpturen, an denen sie aktuell in New York arbeitet. Aus welchem Material sie sein werden, stehe noch nicht endgültig fest, so Stiegemeier-Oehlen.

Materialkosten von 600.000 Euro

Der Brunnen soll ein Unikat sein. Nicole Eisenman will das Kunstwerk der Initiative schenken, diese muss lediglich die Materialkosten in Höhe von 600.000 Euro begleichen. Zum Vergleich: Zwei ähnliche Brunnen von Nicole Eisenman sind kürzlich in Boston und Dallas in den USA aufgestellt worden. Diese kosteten jeweils drei Millionen Euro.

Nicole Eisenman zählt aktuell zu den teuersten Künstlerinnen weltweit. In diesem Jahr waren Werke der Amerikanerin unter anderem auf der Biennale in Venedig und der renommierten Whitney Biennale in New York zu sehen.