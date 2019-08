Zoodirektor Wilms geht

60 Millionen Euro sollen in den Allwetterzoo Münster fließen, um ihn als Klima- und Artenschutz-Zoo weiterzuentwickeln. Zoodirektor Dr. Thomas Wilms begeisterte die Ratsfraktionen mit dem Masterplan 2030 plus. Jetzt geht der Chefstratege, bevor es zur Umsetzung neuer Klima-Zonen kommt. Das ist ein Rückschlag für das Millionenprojekt, auch wenn es in einer Teamleistung entstanden ist.

Zur Wahrheit gehört, dass Wilms – bei aller fachlichen Kompetenz – nicht richtig in Münster angekommen zu sein scheint. Mehrfach hatte er Kontakt mit anderen Zoos, jetzt zieht er die Konsequenz und verzichtet auf eine Vertragsverlängerung. Das ist schade, aber am Ende wohl auch richtig so. Ralf Repöhler