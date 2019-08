Hammer-Straßen-Fest hat begonnen

"Ein bisschen stolz" war Andreas Wissing von der Aktions- und Werbegemeinschaft Hammer Straße, als er am Samstagnachmittag die 33. Auflage des Hammer Straßenfestes eröffnete. "Das ist ein Drittel-Jahrhundert", sagte Wissing und führte den Gästen vor Augen, welch Traditionsveranstaltung dort im Südviertel entstanden ist.

Rund 150.000 Besucher werden an den zwei Tagen erwartet. Auf der 1000 Meter langen Party-Meile zwischen Ludgerikreisel und Augustastraße wird am Samstag von 11 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr das längste Straßenfest Westfalens gefeiert. Neben den etwa 150 Ständen und Buden haben am Sonntag von 13 bis 18 Uhr auch die auf der Feiermeile ansässigen Einzelhändler die Möglichkeit, ihre Geschäfte zu öffnen.

Hier gibt es die besten Bilder vom Samstagnachmittag: