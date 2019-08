In der Nacht zu Sonntag bemerkten zwei Polizisten um 4.45 Uhr aus ihrem Streifenwagen heraus einen Feuerschein in der Durchfahrt eines bischöflichen Studentenwohnheims am Breul.

Zwei Müllcontainer brannten laut Polizeibericht. Die Flammen schlugen demnach mehrere Meter hoch aus den Müllbehältern und zogen an der Fassade des Wohnheims entlang. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Die Fassade weist am anderen Morgen deutliche Spuren des Brandes auf. Foto: Carl Buske

Laut Polizei hatten sich 17 Menschen in dem Wohnhaus aufgehalten, sie wurden während der Löschmaßnahmen in einem Bus untergebracht, konnten aber später in das Haus zurückkehren.

Die Ermittler gehen nach Begutachtung des Brandortes von einer schweren Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an. Kurz bevor der Brand entdeckt wurde, sollen zwei Personen am Breul unterwegs gewesen sein, eventuell können Zeugen dazu weitere Angaben machen.

Hinweise an die Polizei unter ✆ 2750.