Münster -

Auf frischer Tat ertappt wurde am Freitag ein Einbrecher in das Mutterhaus der Franziskanerinnen: Eine 72-jährige Ordensschwester hatte einen unbekannten Mann in ihrem Büro angetroffen, der gerade ihren Schreibtisch durchwühlte. Offenbar war er auf der Suche nach Geld.