„Mit der Dämmerung beginnt die magische Reise . . .“: Unter diesem Motto öffnet der Allwetterzoo Münster ab dem 15. November und bis zum 5. Januar 2020 abends seine Pforten für einen besonderen Spaziergang im „Christmas Garden Münster“.

Im Londoner Royal Bota nic Garden Kew vor fünf Jahren unter dem Titel „ Christ mas at Kew“ berühmt geworden, feierte der „Christmas Garden“ in Deutschland im Botanischen Garten Berlin 2016 und im vorigen Jahr auch in der Wilhelma in Stuttgart sowie im Schloss und Park Pillnitz in Dresden Premiere.

Leuchtende Märchenlandschaft

Nun soll sich auch der Allwetterzoo Münster in diesem Winter in eine „leuchtende Märchenlandschaft mit atemberaubenden Lichtspielen, beeindruckend inszenierter Flora und Fauna sowie fantasievollen Leuchtfiguren“ verwandeln, wie die Veranstalter der DEAG Deutsche Entertainment AG in einer Pressemitteilung ankündigen.

Auf einem etwa zwei Kilometer langen Rundweg tauchen Millionen von Licht punkten und bunte Illumina tionen den Zoo in ein vorweihnachtliches Glanz meer. Die Kulisse des 1974 eröffneten Zoos liefert dafür schöne Motive wie das Afrika-Panorama und den Landoisplatz, auf dem die Besucher einige Runden auf einer mehr als 300 Quadratmeter großen Eisbahn drehen können.

Eisbahn und Schlittschuhverleih

Ein Schlittschuhverleih ist vor Ort, die Nutzung der Eisbahn ist kostenfrei. Wer den Spaziergang noch gemütlich ausklingen lassen möchte, kann kulinarische Köstlichkeiten und heiße Getränke genießen und sich am knisternden Feuer aufwärmen.

„Wir freuen uns sehr darauf, dass unsere Zoobesucher in den Abendstunden einen besonderen Winterzauber vor tierischer Kulisse erleben können und so die besondere Stimmung rund um Weihnachten und den Jahreswechsel auch beim abendlichen Spaziergang durch den Zoo greifbar wird“, so Dr. Thomas Wilms, Zoologischer Direktor des Allwetterzoos.

Der Christmas Garden Münster ist mittwochs bis sonntags von 17 bis 22 Uhr geöffnet (inklusive 23. und 30. Dezember; nicht geöffnet am 24. und 31. Dezember). Karten sind für stundenweise gestaffelte Einlasszeiten erhältlich, ebenso Ticketangebote für Familien. Kinder bis einschließlich fünf Jahren haben freien Eintritt.