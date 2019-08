Zwischen Palme und Olivenbaum stehen bunte Stühle und Bänke: Auf dem Platz vor der Lamberti-Kirche können Stadtbesucher noch bis Anfang September eine kleine Pause einlegen. „Wir treffen ganz unterschiedliche Menschen“, erzählen Elin Böttich und Andrea Bailoni. Mit der Studentin, dem angehenden Domkapitular und anderen Ehrenamtlern können sich Besucher zwischen 10 und 19 Uhr sprichwörtlich über „Gott und die Welt“ unterhalten.

„Das ist aber ganz ungezwungen: Wer will, kann entspannt die Sonne genießen, was essen oder einfach ein bisschen plaudern“, erklärt Bailoni das Konzept. Der Pfarrei sei aufgefallen, dass es zu wenige freie Sitzgelegenheiten in der Stadt geben würde, erzählt er. „Daraufhin kam letztes Jahr erstmals die Idee der Sommerlounge auf, jetzt wird sie offiziell verwirklicht“, fügt Böttich hinzu.

Eine besondere Begegnung

Die Stühle wurden diese Woche pünktlich geliefert, das Angebot scheint gut anzukommen: „Münsteraner, Touristen, Studenten und Ältere saßen schon hier“, erklärt Bailoni. Die Stühle seien fast durchgängig belegt gewesen, eine Begegnung blieb ihm besonders im Gedächtnis: „Es kam eine ältere Frau, mit ihr habe ich mich drei Stunden über ihr Leben unterhalten“, sagt er. Auch für ihn sind die Begegnungen interessant: „Ich kann von den unterschiedlichen Menschen viel lernen“.

Eine Touristin aus Kempen am Niederrhein ist begeistert: „Es ist eine wunderbare Idee, und die Sitzgelegenheit kam mir wie gerufen“. Der Rentnerin gefällt die Offenheit der Menschen: „Es ist wirklich eine schöne Stadt, alle sind so herzlich“. Unter Sonnenschirm, Palme und Olivenbaum können Interessierte bis Anfang September das Wetter genießen, Gespräche suchen oder in der kleinen Sonnen-Oase vor der Lamberti-Kirche entspannen.