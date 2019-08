Große Mitmachaktion des Nabu im Münsterland: Bei der bundesweiten Aktion „Insektensommer“ können noch bis Sonntag (11. August) Daten zur Artenvielfalt und Häufigkeit von Insekten gemeldet werden.

An einem selbst gewählten Beobachtungsplatz im Garten, in einer Grünanlage oder in der freien Landschaft werden eine Stunde lang alle Sechsbeiner im Umkreis von etwa zehn Metern notiert.

Am Beobachtungsplatz darf ganz genau hingeschaut werden – an Bäumen, in Fugen, unter Steinen oder in Blumentöpfen, wie der Nabu in einer Pressemitteilung erläutert. Falls vorhanden, kann auch eine Lupe zur Hilfe genommen werden.

Gut 100 Arten zu beobachten

Dabei sollte man sich von den insgesamt 33 000 heimischen Arten nicht abschrecken lassen, denn ein Großteil aller Beobachtungen entfällt auf gerade einmal 100 Arten. Unterstützung beim Bestimmen der Arten bietet auch die kostenlose Nabu-App „Insektenwelt“.

Alle erkannten Insekten wer den notiert und anschlie ßend online per Formular oder mittels der App gemeldet. Optimale Zählbedingungen herrschen an sonnigen, warmen, windstillen und trockenen Tagen. Es können Preise gewonnen werden.